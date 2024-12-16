Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь

«Ветер еще сильнее, чем прогнозировалось, может быть этим вечером. Синоптики сообщают, что вечером 16 декабря в Севастополе скорость ветра составит 25−30 метров в секунду. Он будет западным с переходом в северо-западный», — сообщает ведомство.
При этом высота волн может достигнуть 2,5−3,5 метров. Такая погода сохранится ночью и днем 17 декабря, добавили в МЧС.
В этой связи спасатели рекомендуют не находится у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.
В Крыму с вечера понедельника ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение, сообщала ранее пресс-служба МЧС республики.