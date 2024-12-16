Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь

«Ветер еще сильнее, чем прогнозировалось, может быть этим вечером. Синоптики сообщают, что вечером 16 декабря в Севастополе скорость ветра составит 25−30 метров в секунду. Он будет западным с переходом в северо-западный», — сообщает ведомство.