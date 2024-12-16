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Жестокий шторм с высокими волнами обрушится на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Вечером в понедельник штормовой ветер со скоростью до 30 метров в секунду накроет Севастополь, волны могут достигать в высоту 3,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба городского подразделения МЧС.

Сейчас в Олбани: +2° 4 м/с 87% 766 мм рт. ст. -2°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер еще сильнее, чем прогнозировалось, может быть этим вечером. Синоптики сообщают, что вечером 16 декабря в Севастополе скорость ветра составит 25−30 метров в секунду. Он будет западным с переходом в северо-западный», — сообщает ведомство.

При этом высота волн может достигнуть 2,5−3,5 метров. Такая погода сохранится ночью и днем 17 декабря, добавили в МЧС.

В этой связи спасатели рекомендуют не находится у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор линий электропередачи, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.

В Крыму с вечера понедельника ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение, сообщала ранее пресс-служба МЧС республики.