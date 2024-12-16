«Вместо четырех медведей на картине Шишкина — трактор». МТЗ сделал календарь на 2025 по мотивам самых известных в мире картин

Минский тракторный завод представил очень нетрадиционный корпоративный календарь на 2025 год, созданный с помощью искусственного интеллекта. Основная его идея — трактор, вписанный в самые известные картины белорусских, российских и зарубежных художников. Так, например, вместо четырех медведей в картине «Утро в сосновом лесу» Шишкина — трактор. Он же, но в другом исполнении, в картинах Шагала, Малевича, Айвазовского, Матисса, Пикассо, Дали, Ван Гога и других. Картин всего 13.