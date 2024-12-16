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«Вместо четырех медведей на картине Шишкина — трактор». МТЗ сделал календарь на 2025 по мотивам самых известных в мире картин

МТЗ сделал календарь на 2025 по мотивам известных картин, добавив в них трактор.

Источник: Комсомольская правда

Минский тракторный завод представил очень нетрадиционный корпоративный календарь на 2025 год, созданный с помощью искусственного интеллекта. Основная его идея — трактор, вписанный в самые известные картины белорусских, российских и зарубежных художников. Так, например, вместо четырех медведей в картине «Утро в сосновом лесу» Шишкина — трактор. Он же, но в другом исполнении, в картинах Шагала, Малевича, Айвазовского, Матисса, Пикассо, Дали, Ван Гога и других. Картин всего 13.

Как говорится в представлении МТЗ, решили «посмотреть на белорусский трактор глазами великих художников разных эпох и стилей».

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