На уфимской площади Серго Орджоникидзе рухнула новогодняя елка

Сегодня днем, 16 декабря, в Уфе на городской площади рухнула елка. Об этом рассказала пресс-служба городской Управления гражданской защиты.
В единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о падении новогодней ели на площади Серго Орджоникидзе. На место ЧП выехали сотрудники администрации Орджоникидзевского района и УГЗ столицы Башкирии.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина и обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
В экстренной службе напомнили, что со вчерашнего вечера в Уфе наблюдается серьезное ухудшение погодных условий.
— Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, достигают 20 м/с, — заявили в УГЗ.
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