Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На уфимской площади Серго Орджоникидзе рухнула новогодняя елка

В Уфе на площади Серго Орджоникидзе ветер повалил новогоднюю елку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 16 декабря, в Уфе на городской площади рухнула елка. Об этом рассказала пресс-служба городской Управления гражданской защиты.

В единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о падении новогодней ели на площади Серго Орджоникидзе. На место ЧП выехали сотрудники администрации Орджоникидзевского района и УГЗ столицы Башкирии.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина и обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

В экстренной службе напомнили, что со вчерашнего вечера в Уфе наблюдается серьезное ухудшение погодных условий.

— Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, достигают 20 м/с, — заявили в УГЗ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.