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В Ростове-на-Дону подвели итоги донорского марафона «Мы одной крови»

В награждении победителей приняла участие парламентарий Лидия Новосельцева.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подведены итоги донорского марафона «Мы одной крови». Этот проект был организован и проведен Ростовским региональным отделением Союза машиностроителей России совместно с общественной организацией «Вместе в будущее» при поддержке Фонда президентских грантов на базе ростовской Станции переливания крови ФМБА.

Лидия Новосельцева награждает участников марафона. Фото: предоставлено РРО «СоюзМаш».

— Благодаря этой акции мы спасли не одну человеческую жизнь. Потребность в крови и ее компонентов в настоящее время растут, и донорство признано стратегическим направлением российского здравоохранения, — отметила депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России Лидия Новосельцева.

Торжественное награждение победителей марафона прошло 13 декабря в музее «Россия — моя история». Призы и грамоты были вручены 40 донорам и 20 волонтерам-организаторам мероприятия.

Напомним, что донорский марафон проходил с 15 июля по 1 декабря 2024 года. В нем приняли участие работники промышленных предприятий региона и студенты профильных вузов. Всего было 729 доноров, которые сдали более 350 литров крови.