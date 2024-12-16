В Ростове-на-Дону подвели итоги донорского марафона «Мы одной крови»

В Ростовской области подведены итоги донорского марафона «Мы одной крови». Этот проект был организован и проведен Ростовским региональным отделением Союза машиностроителей России совместно с общественной организацией «Вместе в будущее» при поддержке Фонда президентских грантов на базе ростовской Станции переливания крови ФМБА.
Лидия Новосельцева награждает участников марафона. Фото: предоставлено РРО «СоюзМаш».
— Благодаря этой акции мы спасли не одну человеческую жизнь. Потребность в крови и ее компонентов в настоящее время растут, и донорство признано стратегическим направлением российского здравоохранения, — отметила депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России Лидия Новосельцева.
Торжественное награждение победителей марафона прошло 13 декабря в музее «Россия — моя история». Призы и грамоты были вручены 40 донорам и 20 волонтерам-организаторам мероприятия.
Напомним, что донорский марафон проходил с 15 июля по 1 декабря 2024 года. В нем приняли участие работники промышленных предприятий региона и студенты профильных вузов. Всего было 729 доноров, которые сдали более 350 литров крови.