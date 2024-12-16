В Челябинске полиция возьмётся за продавцов пиротехники

На аппаратном совещании глава Челябинска Алексей Лошкин настоял на проведении более комплексной проверки магазинов. По словам мэра, на территории города вдоль дорог часто можно встретить «базары», продающие различные предметы, в том числе и пиротехнику. При этом очень маловероятно, что владельцы таких торговых точек имеют все необходимые разрешения.