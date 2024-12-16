В Челябинске полиция возьмётся за продавцов пиротехники

Челябинская полиция начнёт проверять места продажи пиротехники уже в эту пятницу. Об этом рассказал начальник городского УМВД Андрей Меньшенин.
Сообщается, что проверки пройдут в традиционных местах, где челябинцы могут приобрести себе фейерверки, хлопушки и другую пиротехнику. Правоохранители обратят внимание на торговые центры, рынки, торговые павильоны. Сотрудникам МВД придётся изучить документы продавцов и оценить качество их продукции.
На аппаратном совещании глава Челябинска Алексей Лошкин настоял на проведении более комплексной проверки магазинов. По словам мэра, на территории города вдоль дорог часто можно встретить «базары», продающие различные предметы, в том числе и пиротехнику. При этом очень маловероятно, что владельцы таких торговых точек имеют все необходимые разрешения.
«Что там только не продают. Особенно много подобных базаров в Курчатовском районе», — отметил градоначальник. В ответ на слова мэра Андрей Меньшенин заверил, что работа будет проведена тщательно. Особое внимание полиция уделит северо-западу Челябинска и проверит торговые точки вплоть до границ города и Сосновского района.