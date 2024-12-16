Мышей защитили от ожирения при помощи точечной генной терапии

В частности, канадские биологи обнаружили в ходе опытов на мышах, что блокировка работы белка ABHD6 на уровне всего организма грызунов приводит к тому, что у них никогда не развивается ожирение и диабет второго типа, а также в их теле возникает необычно много отложений бурого жира, сжигающего, а не запасающего калории. Данное открытие заставило ученых изучить, как именно меняется работа мозга грызунов после блокировки фермента.