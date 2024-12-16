Мышей защитили от ожирения при помощи точечной генной терапии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Канадские молекулярные биологи предотвратили развитие ожирения у мышей при помощи точечной генной терапии. Это открытие позволит создать высокоэффективные и безопасные методы борьбы с лишним весом, сообщила пресс-служба исследовательского центра Монреальского университета.
«Изначально мы ожидали, что блокировка этого фермента и связанное с этим повышение концентрации вещества 2-AG усилит аппетит у грызунов. Парадоксальным образом этого не происходит при удалении гена, кодирующего ABHD6, в клетках прилежащего ядра мозга. Вместо этого мыши теряли интерес к еде и начинали проводить больше времени на беговом колесе», — пояснила профессор Монреальского университета (Канада) Стефания Фултон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Фултон и ее коллеги уже много лет изучают функции белка ABHD6, отвечающего за разложение молекул 2-AG — сигнального вещества, способного связываться с рецепторами CB-1 и CB-2 на поверхности клеток мозга. Данная молекула, предположительно, связана с регуляцией метаболизма и аппетита, из-за чего ученые уже несколько десятилетий пытаются найти способы управлять ее круговоротом в организме человека.
В частности, канадские биологи обнаружили в ходе опытов на мышах, что блокировка работы белка ABHD6 на уровне всего организма грызунов приводит к тому, что у них никогда не развивается ожирение и диабет второго типа, а также в их теле возникает необычно много отложений бурого жира, сжигающего, а не запасающего калории. Данное открытие заставило ученых изучить, как именно меняется работа мозга грызунов после блокировки фермента.
Для этого ученые разработали несколько вариаций генной терапии, которая избирательным образом отключает ген, отвечающий за производство фермента ABHD6, лишь в некоторых типах клеток и отделов мозга. Подобным образом профессор Фултон и ее коллеги выяснили, что благотворный эффект от подавления выработки этого белка возникает при отключении связанного с ним гена в клетках прилежащего ядра мозга, но не соседних отделов нервной системы.
Как отмечают ученые, точечная блокировка работы белка ABHD6 в клетках прилежащего ядра в мозге мышей не приводит к развитию у них подавленного настроения и других опасных побочных эффектов, которые были ранее зафиксированы у пациентов при приеме средств для похудания, блокирующих работу всех типов CB-1 или CB-2 рецепторов. Это дает надежду на создание безопасных лекарств, которые будут одновременно подавлять аппетит и стимулировать физическую активность, подытожили исследователи.