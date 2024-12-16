В Ростове жители 24 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии

Информацию о выключениях сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики.
Работы по устранению дефекта на теплотрассе проводятся по улице Жмайлова в Советском районе. В свези с проведением работ о цивилизации отрезаны остались жильцы многоэтажек по адресам: улица Малиновского, проспект Стачки и улица Жмайлова. Теплоснабжение обещают вернуть к семи часам вечера.
На улицах донского региона наступают холода. По прогнозам сотрудников Гидрометцентра на новой рабочей неделе с 16 по 22 декабря в регионе ожидаются сильные заморозки до −5 градусов. Однако частые отключение отопления все еще происходят в многоквартирных домах донской столицы.
Этим же днем без тепла остались жители центральных улиц города. Последствия аварии на теплотрассе по улице Красноармейской обещают устранить до 18:00.