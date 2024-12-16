В Ростове жители 24 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии

На улицах донского региона наступают холода. По прогнозам сотрудников Гидрометцентра на новой рабочей неделе с 16 по 22 декабря в регионе ожидаются сильные заморозки до −5 градусов. Однако частые отключение отопления все еще происходят в многоквартирных домах донской столицы.