Заслуженный врач РТ Наиля Фатхуллина скончалась на 68-м году жизни

Ушла из жизни специалист высокого профессионального уровня, талантливый санитарный врач, руководитель, посвятивший более 30 лет своей трудовой деятельности санитарно-эпидемиологической службе и делу охраны здоровья населения республики.
Наиля Фатхуллина в 1982 году окончила Казанский государственный медицинский институт им. С. В. Курашова и в сентябре того же года поступила на работу санитарным врачом в отделение коммунальной гигиены Республиканской санэпидстанции. С 1986 года Наиля Фатхуллина возглавляла подразделение по коммунальной гигиене сначала Республиканской санэпидстанции, а затем Госкомитета санэпиднадзора РТ.
С 1996 года она занимала должность заместителя председателя Госкомитета санэпиднадзора Татарстана. В 2001 году ее назначили заместителем главврача Центра госсанэпиднадзора РТ; с 2005 по 2012 годы — работала в должности заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по республике.
После увольнения с государственной службы Наиля Фатхуллина возглавляла Совет ветеранов санитарно-эпидемиологической службы Республики Татарстан.
За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд Наиля Фатхуллина была награждена Благодарностью и Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью РТ «За доблестный труд».
Прощание с покойной состоится завтра во вторник 17 декабря в 11.00 по адресу Казань, Мечеть Казан Нуры, улица Фатыха Амирхана 3 к2.