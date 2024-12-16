Заслуженный врач РТ Наиля Фатхуллина скончалась на 68-м году жизни

Наиля Фатхуллина в 1982 году окончила Казанский государственный медицинский институт им. С. В. Курашова и в сентябре того же года поступила на работу санитарным врачом в отделение коммунальной гигиены Республиканской санэпидстанции. С 1986 года Наиля Фатхуллина возглавляла подразделение по коммунальной гигиене сначала Республиканской санэпидстанции, а затем Госкомитета санэпиднадзора РТ.