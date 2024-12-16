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В Челябинске более сотни домов на целый день останутся без воды

Во вторник, 17 декабря, в части Советского района Челябинска отключат воду. Без коммунального блага на целый день останутся 109 домов. Об этом предупредили в МУП «ПОВВ».

Источник: Pchela.News

— В связи с проведением плановых работ на водоводе около дома № 100 на улице Блюхера будет временно ограничено водоснабжение, — сообщили на предприятии. — Работы начнутся в 09:00 и продлятся до 23:59.

На время ремонта воду отключат по следующим адресам:

ул. Горьковская 6, 11, 13. ул. Чарчана 20, 24. ул. Кузнецова 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 33. ул. Днепропетровская 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20. ул. Ярославская 3, 11, 14, 15, 16. ул. Некрасовская 27. ул. Блюхера 94, 94 В, 96, 96а, 100, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 77, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89. ул. Рылеева 2б, 2 В. ул. Братская 2а, 3а, 3б. 62 ул. Центральная 8. ул. Знаменская 1б, 3, 3б, 4, 12. ул. Белорецкая 60, 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 70б. ул. Мебельная 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 88, 88а. ул. Дарвина 14, 18, 107, 109, 111, 113, 115, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99. ул. Лесопарковая 2.

О восстановлении водобснабжения в МУП «ПОВВ» пообещали сообщить дополнительно.

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