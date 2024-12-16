Разыскивающие 15-летнюю уфимскую девочку волонтеры обратились за помощью к горожанам

Напомним, в столице Башкирии сотрудники полиции и волонтеры разыскивают пропавшую 15 декабря 15-летнюю Алину Магадееву. В день пропажи девочка должна была вернуться в общежитие Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 имени Рами Гарипова, но до места назначения так и не добралась.