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Разыскивающие 15-летнюю уфимскую девочку волонтеры обратились за помощью к горожанам

Волонтеры попросили помощи у жителей Уфы в поисках пропавшей девочки.
Источник: Комсомольская правда

Активисты поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» попросили помощи у жителей Уфы в поисках пропавшей девочки.

Напомним, в столице Башкирии сотрудники полиции и волонтеры разыскивают пропавшую 15 декабря 15-летнюю Алину Магадееву. В день пропажи девочка должна была вернуться в общежитие Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 имени Рами Гарипова, но до места назначения так и не добралась.

Волонтеры попросили всех жителей микрорайона «Цыганская поляна», у кого есть камеры наружного наблюдения, просмотреть записи с 20:00 15 декабря.

— Возможно, девочка-подросток, которую мы ищем, попала в объектив вашей камеры. Если у вас есть интересующая нас информация, просьба сообщить инфоргу поиска по телефону +79373692068 Эльмире, — заявили в «БашРегионСпас».

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