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Глава ТИК № 11 и сын бывшего вице-губернатора Степанов скончался в Петербурге

В Петербурге на 45-м году жизни скончался председатель территориальной избирательной комиссии 11, бывший заместитель главы местной администрации МО Академическое Константин Степанов. Информацию об этом Ъ-СПб сообщил источник, связанный с близкими покойного. Также печальное известие косвенно подтвердили в Горизбиркоме и ТИК 11.

Источник: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Причина смерти господина Степанова не называется. По данным «Ъ-СПб», неделю назад он попал в реанимацию с внутренним кровотечением и до сегодняшнего дня находился в реанимации.

Константин Степанов ранее работал помощником следователя прокуратуры Санкт-Петербурга, прокурором отдела городской прокуратуры. Избирался в муниципальный совет МО «Академическое». Является сыном бывшего вице-губернатора Петербурга Анной Марковой. С начала боевых действий на Украине господин Степанов участвовал в спецоперации, состоял в боевом подразделении футбольных фанатов «Эспаньола». По информации «Ъ-СПб», его смерть не связана с участием в СВО.