Глава ТИК № 11 и сын бывшего вице-губернатора Степанов скончался в Петербурге

Константин Степанов ранее работал помощником следователя прокуратуры Санкт-Петербурга, прокурором отдела городской прокуратуры. Избирался в муниципальный совет МО «Академическое». Является сыном бывшего вице-губернатора Петербурга Анной Марковой. С начала боевых действий на Украине господин Степанов участвовал в спецоперации, состоял в боевом подразделении футбольных фанатов «Эспаньола». По информации «Ъ-СПб», его смерть не связана с участием в СВО.