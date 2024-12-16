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Власти Таганрога начали уведомлять АТП о возможности расторжения контрактов

В Таганроге заговорили о возможном расторжении контрактов с перевозчиками.

Источник: Комсомольская правда

Автотранспортным предприятиям в Таганроге пригрозили расторжением контрактов за нарушения. Об этом сообщили в городской администрации.

Случаи отступления от муниципальных контрактов, связанных с перевозками по регулируемым тарифам, отметили во время проверочного рейда 16 декабря.

— Теперь ведется претензионная работа, применяются штрафные санкции, рассматривается вопрос о расторжении контрактов, — рассказали в таганрогской администрации.

Всего с 16 ноября по 16 декабря 2024 года в городе выполнили 12 подобных проверок. Сразу 13 нарушений зафиксировали у одного из перевозчиков. Две другие компании допустили по три и четыре нарушения соответственно.

Проверки общественного транспорта намерены продолжить. Эта работа находится на личном контроле главы Таганрога Светланы Камбуловой.