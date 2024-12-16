Власти Таганрога начали уведомлять АТП о возможности расторжения контрактов

Автотранспортным предприятиям в Таганроге пригрозили расторжением контрактов за нарушения. Об этом сообщили в городской администрации.
Случаи отступления от муниципальных контрактов, связанных с перевозками по регулируемым тарифам, отметили во время проверочного рейда 16 декабря.
— Теперь ведется претензионная работа, применяются штрафные санкции, рассматривается вопрос о расторжении контрактов, — рассказали в таганрогской администрации.
Всего с 16 ноября по 16 декабря 2024 года в городе выполнили 12 подобных проверок. Сразу 13 нарушений зафиксировали у одного из перевозчиков. Две другие компании допустили по три и четыре нарушения соответственно.
Проверки общественного транспорта намерены продолжить. Эта работа находится на личном контроле главы Таганрога Светланы Камбуловой.