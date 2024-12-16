За трамваями Челябинска будет следить искусственный интеллект

Большое количество разных датчиков устанавливается на шпалы на расстоянии до сотни метров друг от друга. С их помощью специальная программа отслеживает в режиме реального времени несколько десятков показателей и сообщает о выявленных ошибках. Таким образом, она позволяет на раннем этапе замечать и приступать к устранению неисправностей вагонов, дефектов сварочных швов, уширения колеи, разрывов сетей, затопления путей и многих других возможных поломок.