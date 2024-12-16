«Сможем обойтись»: Дятлова назвала условия покупки новой ёлки в 2025 году

«На следующий год в бюджете у нас заложены деньги. Приобретение нового новогоднего украшения будет только в том случае, — как вот мы говорили, и я советовалась в правительстве — если будет наша безусловная победа. Если нет, то мы придержимся такой консервативной политики, что мы сможем обойтись, и тогда лучше денежные средства опять отправим [на СВО]».