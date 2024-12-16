В Педиатрическом университете создали Институт инфекционных болезней

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача искоренить гепатит С. Сейчас появились возможности в этом отношении, есть препараты прямого противовирусного действия, которые можно уже назначать детям даже с трехлетнего возраста. Эти препараты способны полностью подавить вирус в организме, то есть мы сейчас находимся на пути к элиминации данной патологии», — отметил Лобзин.