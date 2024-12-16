В Педиатрическом университете создали Институт инфекционных болезней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Институт инфекционных болезней, клинической микробиологии и медицинской паразитологии создали в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ). Подразделение займется исследованиями врожденных инфекций для снижения младенческой смертности, сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.
«Врожденные инфекции — очень серьезное направление, которое разрабатывается, но белых пятен все еще много. Другая острая проблема — респираторно-синцитиальный вирус человека, который вызывает инфекции нижних дыхательных путей у новорожденных и детей грудного возраста. Это тяжелейшая инфекция, которая до 60% летальности вызывает у маленьких детей с врожденными патологиями и пороками сердца», — привели в пресс-службе слова руководителя института, президента Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства России Юрия Лобзина.
Уточняется, что новое подразделение университета будет включать три профильных кафедры: инфекционных заболеваний у детей им. профессора М. Г. Данилевича, инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии, инфекционных заболеваний у детей. Кроме этого, в работе активно задействуют кафедры фтизиатрии, дерматовенерологии и микробиологии, вирусологии и иммунологии университета.
По данным пресс-службы, 80−85% детских болезней — инфекционные, поэтому исследования в этой области имеют высокую значимость. Помимо этого, перспективными направлениями являются исследования гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции.
«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача искоренить гепатит С. Сейчас появились возможности в этом отношении, есть препараты прямого противовирусного действия, которые можно уже назначать детям даже с трехлетнего возраста. Эти препараты способны полностью подавить вирус в организме, то есть мы сейчас находимся на пути к элиминации данной патологии», — отметил Лобзин.