Минздрав разрешил провести клинические испытания нового препарата от бесплодия

Он отметил, что лекарственный препарат создан в рамках мероприятия федерального проекта «Медицинская наука для человека» по разработке и обеспечению доступности для оказания медицинской помощи препаратов, разработанных на основе клеточных технологий, технологий тканевой инженерии, клеточных продуктах.