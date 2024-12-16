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Минздрав разрешил провести клинические испытания нового препарата от бесплодия

Лекарство разработано на основе клеточных технологий на основе секретома мезенхимных стромальных клеток человека.

ЕРЕВАН, 16 декабря. /ТАСС/. Российские ученые получили разрешение от Минздрава России на проведение клинических испытаний препарата на основе клеточных технологий для лечения мужского бесплодия. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Учеными МГУ осуществляется разработка лекарственного препарата на основе клеточных технологий на основе секретома мезенхимных стромальных клеток человека для лечения мужского бесплодия. Разрешение на клинические исследования выдано», — сказал Мурашко на IX Российско-Армянском форуме по здравоохранению.

Он отметил, что лекарственный препарат создан в рамках мероприятия федерального проекта «Медицинская наука для человека» по разработке и обеспечению доступности для оказания медицинской помощи препаратов, разработанных на основе клеточных технологий, технологий тканевой инженерии, клеточных продуктах.