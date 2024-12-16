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Власти Ростовской области передали военным систему РЭБ стоимостью 51 млн рублей

Оборудование РЭБ передали военным власти Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области передали одному из подразделений противовоздушной обороны ЮВО оборудование РЭБ за 51 млн рублей. Эти средства были выделены из бюджета региона, сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По поручению врио губернатора Дона Юрия Слюсаря комплексы подавления сигналов спутниковой навигации военным доставил замглавы области Вадим Артемов.

— Уверен, профессионализм военнослужащих позволит в кратчайшие сроки освоить технику и оборудование и максимально эффективно применять его для защиты нашего региона, — сказал Вадим Артемов.

Оборудование подавляет все виды дронов, коптеров и беспилотников на дальности до 10 км, а также позволяет вести БПЛА по ложным координатам. В итоге создается эшелонированная система противодействия, позволяющая максимально защищать объекты на земле.

Сама техника при этом компактная и легко помещается на крыше автомобиля. Она полностью соответствует запросам подразделения.

Напомним, всего с начала специальной операции бойцам передали более 300 автомобилей повышенной проходимости, различное оборудование и инструменты на общую сумму более 2,6 млрд рублей.