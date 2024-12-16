Власти Ростовской области передали военным систему РЭБ стоимостью 51 млн рублей

Власти Ростовской области передали одному из подразделений противовоздушной обороны ЮВО оборудование РЭБ за 51 млн рублей. Эти средства были выделены из бюджета региона, сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По поручению врио губернатора Дона Юрия Слюсаря комплексы подавления сигналов спутниковой навигации военным доставил замглавы области Вадим Артемов.
— Уверен, профессионализм военнослужащих позволит в кратчайшие сроки освоить технику и оборудование и максимально эффективно применять его для защиты нашего региона, — сказал Вадим Артемов.
Оборудование подавляет все виды дронов, коптеров и беспилотников на дальности до 10 км, а также позволяет вести БПЛА по ложным координатам. В итоге создается эшелонированная система противодействия, позволяющая максимально защищать объекты на земле.
Сама техника при этом компактная и легко помещается на крыше автомобиля. Она полностью соответствует запросам подразделения.
Напомним, всего с начала специальной операции бойцам передали более 300 автомобилей повышенной проходимости, различное оборудование и инструменты на общую сумму более 2,6 млрд рублей.