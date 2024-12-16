МЧС: Во вторник в Калининградской области сохранится ветер до 23 метров в секунду

Во вторник, 17 декабря, в Калининградской области сохранится усиление ветра. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.
По данным синоптиков, скорость западного, северо-западного ветра сохранится в пределах 13−18 м/c, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+8°С, днём — +4…+8°С. В течение суток прогнозируют небольшой дождь. В целом на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.
Ранее в Калининградской области объявили штормовое предупреждение. В понедельник, 16 декабря, ветер в регионе усилился до 29 м/с, по юго-востоку и югу Балтики — до 30−32 м/с. Во всех образовательных учреждениях ввели свободное посещение. Из-за непогоды в Калининграде упало более десяти деревьев, в области — около 81. Почти 200 населённых пунктов остались без света.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.