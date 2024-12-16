МЧС: Во вторник в Калининградской области сохранится ветер до 23 метров в секунду

Ранее в Калининградской области объявили штормовое предупреждение. В понедельник, 16 декабря, ветер в регионе усилился до 29 м/с, по юго-востоку и югу Балтики — до 30−32 м/с. Во всех образовательных учреждениях ввели свободное посещение. Из-за непогоды в Калининграде упало более десяти деревьев, в области — около 81. Почти 200 населённых пунктов остались без света.