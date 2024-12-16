Суд Петербурга разрешил застройку Шуваловского леса

Санкт-Петербургский городской суд поставил точку в деле, касающегося Шуваловского леса. Дело в том, что несколько лет назад статус части леса изменили с природно-рекреационной на зону многоэтажной жилой застройки. Тогда защитники обратились в суд, но проиграли. А в конце 2023 года статус зеленой зоны вновь изменили, тогда уже на рекреационную. То есть строить жилье там было нельзя. Но застройщика, у которого в собственности участок леса, подобное развитие ситуации не устроило. Он подал иск, в котором просил изменить функциональную зону. И суд удовлетворил его требование.