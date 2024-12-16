В трех регионах Казахстана ограничено движение транспорта из-за непогоды

В Акмолинской области с 17:00 16 декабря ограничено движение для грузового транспорта на следующих участках автодорог:
- Костанай — Аулиеколь — Сурган (км 232−260, участок от границы с Костанайской областью до поселка Сурган);
- Жаксы — Есиль — Бузулук (км 71−82, участок поселок Аксай — город Есиль);
- Жезказган — Петропавловск (км 536−553, участок поселок Бузулук — поселок Сурган).
В Костанайской области с 17:30 введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги Костанай — Аулиеколь — Сурган (км 8−108, участок город Тобыл — поселок Аулиеколь).
Также с 19:30 планируется закрытие участка автодороги Екатеринбург — Алматы (км 686−729, от поселка Сарыколь до границы с Северо-Казахстанской областью) для всех видов транспорта.
В Северо-Казахстанской области с 19:30 вводится ограничение движения на участке автодороги Екатеринбург — Алматы (км 729−768, от границы с Костанайской областью до села Токсан би).
Движение на этих трассах планируется восстановить 17 декабря в 08:00.
Для получения дополнительной информации можно обратиться в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.