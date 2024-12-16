André 3000 заявил, что Outkast «дальше, чем когда-либо» от выпуска альбома

«Может быть, 10, 15 лет назад в глубине души я думал, что альбом OutKast может выйти», — поделился André 3000 с Rolling Stone. Исполнитель подчеркнул, что в данный момент ему сложно делать хип-хоп-музыку. Звезда вспоминает Outkast с благодарностью и теплотой, но считает, что прошлое должно оставаться прошлым. «Мы не Coca-Cola, где есть формула: кнопка, которую вы всегда можете нажать, и это произойдет», — отметил рэпер.