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André 3000 заявил, что Outkast «дальше, чем когда-либо» от выпуска альбома

Музыкант André 3000 признался, что его группа с рэпером Big Boi «Outkast» еще никогда не была так далека от записи новой пластинки. По мнению артиста, ничто не может быть вечным и коллектив вряд ли воссоединится для студийной работы или тура.

Источник: Звук

Музыкант André 3000 признался, что его группа с рэпером Big Boi «Outkast» еще никогда не была так далека от записи новой пластинки. По мнению артиста, ничто не может быть вечным и коллектив вряд ли воссоединится для студийной работы или тура.

«Может быть, 10, 15 лет назад в глубине души я думал, что альбом OutKast может выйти», — поделился André 3000 с Rolling Stone. Исполнитель подчеркнул, что в данный момент ему сложно делать хип-хоп-музыку. Звезда вспоминает Outkast с благодарностью и теплотой, но считает, что прошлое должно оставаться прошлым. «Мы не Coca-Cola, где есть формула: кнопка, которую вы всегда можете нажать, и это произойдет», — отметил рэпер.

В прошлому году Андре представил свой дебютный сольный лонгплей New Blue Sun. В альбоме нет хип-хопа, но много экспериментов с флейтой, родившихся во время джемов.