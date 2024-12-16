Последние новости к вечеру 16 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 декабря 2024 года.
Путин выступил на коллегии Минобороны России
Президент РФ Владимир Путин на коллегии МО заявил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу в ходе СВО, в 2024 году освобождены 189 населенных пунктов.
Асад впервые рассказал, как покинул Сирию
Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что не планировал отставку и оставался в Дамаске до утра 8 декабря, когда боевики приближались к городу. Далее Асад «в координации с российскими союзниками» уехал в Латакию, а затем вылетел в РФ.
Кремль сообщил о диалоге с новыми властями Сирии о базах РФ
Россия ведет переговоры с властями Сирии о судьбе баз Хмеймим и Тартус, сообщил Дмитрий Песков. Контакты продолжаются, окончательных решений пока нет, объекты функционируют в обычном режиме.
ЕС принял 15-й пакет санкций
Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты мигрантов
На 2025 год утверждена квота на привлечение 235 тыс. квалифицированных иностранных специалистов с зарплатами до ₽380 тыс. Среди специалистов — «брынзоделы», «бойцы скота», «купажисты по чаю» и другие редкие специальности.