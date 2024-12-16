Последние новости к вечеру 16 декабря 2024 года

Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что не планировал отставку и оставался в Дамаске до утра 8 декабря, когда боевики приближались к городу. Далее Асад «в координации с российскими союзниками» уехал в Латакию, а затем вылетел в РФ.