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Последние новости к вечеру 16 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 16 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 16 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 декабря 2024 года.

Путин выступил на коллегии Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин на коллегии МО заявил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу в ходе СВО, в 2024 году освобождены 189 населенных пунктов.

Асад впервые рассказал, как покинул Сирию

Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что не планировал отставку и оставался в Дамаске до утра 8 декабря, когда боевики приближались к городу. Далее Асад «в координации с российскими союзниками» уехал в Латакию, а затем вылетел в РФ.

Кремль сообщил о диалоге с новыми властями Сирии о базах РФ

Источник: AP 2024

Россия ведет переговоры с властями Сирии о судьбе баз Хмеймим и Тартус, сообщил Дмитрий Песков. Контакты продолжаются, окончательных решений пока нет, объекты функционируют в обычном режиме.

ЕС принял 15-й пакет санкций

Источник: Freepik

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против 84 физлиц и компаний из России, Китая и КНДР. В черный список вошли танкеры, перевозящие нефть из РФ в обход «потолков цен». Санкции вступят в силу после публикации.

Минтруд раскрыл самые высокие зарплаты мигрантов

На 2025 год утверждена квота на привлечение 235 тыс. квалифицированных иностранных специалистов с зарплатами до ₽380 тыс. Среди специалистов — «брынзоделы», «бойцы скота», «купажисты по чаю» и другие редкие специальности.