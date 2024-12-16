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Упавшие деревья, поврежденные дома: спасатели ликвидируют последствия непогоды

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидируют последствия сильного ветра в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сейчас в Олбани: +2° 4 м/с 87% 766 мм рт. ст. -2°
Источник: МЧС

По оперативным данным, из-за прохождения сильного ветра с порывами до 26 м/с зафиксировано 27 случаев падения деревьев в Брестской (7), Гродненской (17), Минской (1) областях и Минске (2). Также были повреждены кровли 11 жилых домов. В деревне Волчки Слонимского района разрушено сельскохозяйственное здание коровника. Кроме того, ветер повалил четыре новогодние ели: три в Гродно и одну в Заславле.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Работники МЧС и других организаций проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

МЧС