Упавшие деревья, поврежденные дома: спасатели ликвидируют последствия непогоды

По оперативным данным, из-за прохождения сильного ветра с порывами до 26 м/с зафиксировано 27 случаев падения деревьев в Брестской (7), Гродненской (17), Минской (1) областях и Минске (2). Также были повреждены кровли 11 жилых домов. В деревне Волчки Слонимского района разрушено сельскохозяйственное здание коровника. Кроме того, ветер повалил четыре новогодние ели: три в Гродно и одну в Заславле.