«В банкомате за месяц можно снять не более 1 тысячи рублей». В Беларуси с 20 декабря вводятся ограничения на снятия наличных в банкоматах

Итого, снять наличные с 20 декабря по 1 февраля в банкоматах белорусских банков с использованием карточки, эмитированной банком-нерезидентом, можно будет в сумме, не превышающей 25 базовых величин (в 2024 году — 1 000 рублей, в 2025 году — 1050 рублей) в течение одного календарного месяца по одной карточке. Если же нужна наличка более 1 тысячи рублей, то владелец банковской карты с паспортом может подойти в кассу банка.