«В банкомате за месяц можно снять не более 1 тысячи рублей». В Беларуси с 20 декабря вводятся ограничения на снятия наличных в банкоматах

В Беларуси с 20 декабря по 1 февраля вводятся ограничения на снятие наличных в банкоматах, сообщает Нацбанк.
В решении Нацбанка сказано, что белорусские банки внесут временные изменения в порядок снятия наличных денег с использованием банковских карт, эмитированных банками-нерезидентами, а также внесения неидентифицированными физическими лицами наличных денежных средств для пополнения своих счетов в банках.
Решение это принято не на пустом месте, а для снижения рисков совершения различных противоправных действий в отношении граждан и юрлиц и с учетом складывающейся оперативной информации, поступающей от правоохранителей.
Итого, снять наличные с 20 декабря по 1 февраля в банкоматах белорусских банков с использованием карточки, эмитированной банком-нерезидентом, можно будет в сумме, не превышающей 25 базовых величин (в 2024 году — 1 000 рублей, в 2025 году — 1050 рублей) в течение одного календарного месяца по одной карточке. Если же нужна наличка более 1 тысячи рублей, то владелец банковской карты с паспортом может подойти в кассу банка.
«Внесение наличных денежных средств через банкоматы, инфокиоски, иные устройства самообслуживания для пополнения счетов физических лиц посредством системы ЕРИП будет возможно только с использованием карточки либо иного платежного инструмента, предполагающего идентификацию его держателя», — уточнил Нацбанк. Это же можно сделать в кассах банков при использовании карточки либо предъявив документ, удостоверяющий личность.
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