Власти напомнили про закрытие для грузовиков и автобусов выезда из Уфы по старому Затонскому мосту

Мэрия Уфы напомнила про закрытие для грузовиков и автобусов выезд из Уфы по старому Затонскому мосту.
Как ранее заявили власти, сооружение 1971 года постройки находится в предаварийном состоянии. Для снижения нагрузки на конструкции и обеспечения безопасности с 4 октября тяжелый транспорт, чей вес превышает десять тонн, выезжает из города по новому мосту (работающему на въезд в Уфу), по выделенной полосе — крайней левой.
Власти столицы Башкирии попросили водителей проявлять бдительность и неукоснительно следовать требованиям установленных дорожных знаков.
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