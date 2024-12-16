Власти напомнили про закрытие для грузовиков и автобусов выезда из Уфы по старому Затонскому мосту

Как ранее заявили власти, сооружение 1971 года постройки находится в предаварийном состоянии. Для снижения нагрузки на конструкции и обеспечения безопасности с 4 октября тяжелый транспорт, чей вес превышает десять тонн, выезжает из города по новому мосту (работающему на въезд в Уфу), по выделенной полосе — крайней левой.