Минтруда сказало, может ли работник отказаться от переноса рабочего дня

Минтруда и соцзащиты Беларуси ответило на актуальные вопросы работающих людей о выходных и праздниках. Так, например, наниматель справе привлекать своих работников к труду в выходные и праздничные нерабочие дни, но за некоторым исключением. При этом работник может рассчитывать на дополнительный заработок. В приказе должны быть отражены условия компенсации (доплата за каждый час работы, при сдельной оплате труда — не ниже сдельных расценок, при повременной — не ниже оклада).