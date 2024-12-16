Минтруда сказало, может ли работник отказаться от переноса рабочего дня

Минтруда и соцзащиты Беларуси ответило на актуальные вопросы работающих людей о выходных и праздниках. Так, например, наниматель справе привлекать своих работников к труду в выходные и праздничные нерабочие дни, но за некоторым исключением. При этом работник может рассчитывать на дополнительный заработок. В приказе должны быть отражены условия компенсации (доплата за каждый час работы, при сдельной оплате труда — не ниже сдельных расценок, при повременной — не ниже оклада).
Все выходные работать нельзя по законодательству. «Можно быть занятым суммарно за весь календарный год не более 12 выходных дней», отметили в Минтруда.
Переносы рабочего времени после длинных выходных устанавливаются правительством. Они являются обязательными, но только на занятых в пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу-воскресенье. От переноса рабочего дня отказаться нельзя. Но и отрабатывать перенос рабочих дней, если в это время находился в отпуске или на больничном, не надо.
Мы писали, что в Беларуси с 20 декабря вводятся ограничения на снятия наличных в банкоматах: «В банкомате за месяц можно снять не более 1 тысячи рублей» (здесь все подробности и причины принятия Нацбанком такого решения).