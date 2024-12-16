Водители скорой помощи записали видеообращение в Ростовской области

В Ростовской области водители скорой помощи ЦРБ Шолоховского района рассказали о проблемах, которые ежедневно осложняют их работу и затрудняют оказание помощи местным жителям. Коллективное видеообращение было опубликовано в Интернете.
В частности, один из мужчин от имени семи специалистов, участвующих в видео, сообщил о вынужденных транспортировках пациентов в других городах в то время, как в Шолоховском районе остается лишь одна из двух бригад «скорой».
— Трудовой договор решили изменить и ввести обязательную транспортировку. Мы не хотим подписывать новый договор, — признались авторы видео.
Кроме этого, водители пожаловались на переработки, большое количество обязанностей и невысокую зарплату «в районе 20 тысяч рублей».
Еще одним недочетом стало состояние автопарка. Специалисты заявили, что есть проблемы с ремонтом транспорта. В частности, нарекания вызвала неработающая в машине печка.
Ситуацию уже прокомментировали в министерстве здравоохранения Ростовской области. Как выяснилось, в ЦРБ Шолоховского района сейчас, действительно, работают две бригады «скорой помощи».
Всех сотрудников при этом привлекают к работе строго в соответствии с должностной инструкцией, а «маршрутизация пациентов в медучреждения второго и третьего уровней выполняются в соответствии с приказами донского министерства здравоохранения».
— По итогам за 11 месяцев 2024 года средняя зарплата водителей скорой медицинской помощи составила 34,3 тысячи рублей, — отметили в министерстве.
По данным властей, транспорт, на котором выполняются вызовы, относительно новый. Речь идет о машинах 2021 и 2022 годов выпуска. Печь в одной из них неисправна, но в салоне проблем с обогревом пациентов нет. Также оказалось, что за состоянием техники должны следить не только механики, но и сами водители.
— Дефицита запчастей для поддержания работоспособности автомобилей в ГБУ РО «ЦРБ» в Шолоховском районе нет, — подчеркнули в министерстве здравоохранения Ростовской области.