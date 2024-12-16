Водители скорой помощи записали видеообращение в Ростовской области

По данным властей, транспорт, на котором выполняются вызовы, относительно новый. Речь идет о машинах 2021 и 2022 годов выпуска. Печь в одной из них неисправна, но в салоне проблем с обогревом пациентов нет. Также оказалось, что за состоянием техники должны следить не только механики, но и сами водители.