Поезд Деда Мороза прибудет в Челябинск уже на этой неделе, 22 декабря

— 20 декабря: Шадринск, с 12:50 до 18:00 — 21 декабря: Курган, с 11:00 до 17:00 — 22 декабря: Челябинск, с 11:00 до 19:00 — 23 декабря: Карталы, с 9:35 до 11:05 — 23 декабря: Магнитогорск, с 16:30 до 22:30.