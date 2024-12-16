Поезд Деда Мороза прибудет в Челябинск уже на этой неделе, 22 декабря

На этой неделе на Южном Урале стартует новогодняя сказка. 20 декабря Поезд Деда Мороза прибудет в Шадринск, а 22 декабря будет в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Стало известно точное время нахождения поезда в каждом из городов Южного Урала. Расписание прибытия и отправления по городам региона (время местное):
— 20 декабря: Шадринск, с 12:50 до 18:00 — 21 декабря: Курган, с 11:00 до 17:00 — 22 декабря: Челябинск, с 11:00 до 19:00 — 23 декабря: Карталы, с 9:35 до 11:05 — 23 декабря: Магнитогорск, с 16:30 до 22:30.
Гвоздем программы прибытия станет настоящий паровоз, украшенный яркими гирляндами, который привезёт за собой все остальные вагоны с чудесами и подарками. В поезде гостей ждут:
— Анимационное представление;
— Вагон-кукольный театр;
— Вагон-ресторан;
— Вагон-лавка с новогодними сувенирами;
— Бесплатные мастер-классы и программа на перроне.
Волшебство уже близко!
Напоминаем, что в прошлом месяце, 14 ноября chel.aif.ru сообщали, как приобрести билеты на посещение поезда.