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Поезд Деда Мороза прибудет в Челябинск уже на этой неделе, 22 декабря

Первым на Южном Урале встретит Деда Мороза Шадринск.

На этой неделе на Южном Урале стартует новогодняя сказка. 20 декабря Поезд Деда Мороза прибудет в Шадринск, а 22 декабря будет в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Стало известно точное время нахождения поезда в каждом из городов Южного Урала. Расписание прибытия и отправления по городам региона (время местное):

— 20 декабря: Шадринск, с 12:50 до 18:00 — 21 декабря: Курган, с 11:00 до 17:00 — 22 декабря: Челябинск, с 11:00 до 19:00 — 23 декабря: Карталы, с 9:35 до 11:05 — 23 декабря: Магнитогорск, с 16:30 до 22:30.

Гвоздем программы прибытия станет настоящий паровоз, украшенный яркими гирляндами, который привезёт за собой все остальные вагоны с чудесами и подарками. В поезде гостей ждут:

— Анимационное представление;

— Вагон-кукольный театр;

— Вагон-ресторан;

— Вагон-лавка с новогодними сувенирами;

— Бесплатные мастер-классы и программа на перроне.

Волшебство уже близко!

Напоминаем, что в прошлом месяце, 14 ноября chel.aif.ru сообщали, как приобрести билеты на посещение поезда.

туризм и отдых