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В Ростове-на-Дону продлили режим повышенной готовности городских служб

В Ростове до 19 декабря продлили режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

Режим повышенной готовности для городских служб продлен до 19 декабря. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, непогода сохраняется в донской столице. В ближайшие сутки ожидается гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Также ожидается нагон воды в реке Дон до неблагоприятных отметок.

— Спецтехника ежедневно дежурит в местах, граничащих со спусками и подъемами, для оперативного реагирования, — заверил Алексей Логвиненко.

Автомобилистов просят ростовчан оставлять автомобили только в предназначенных для этого местах. Также не стоит парковаться под деревьями и возле строительных объектов. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в службу «112».