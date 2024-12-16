В Ростове-на-Дону продлили режим повышенной готовности городских служб

Режим повышенной готовности для городских служб продлен до 19 декабря. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, непогода сохраняется в донской столице. В ближайшие сутки ожидается гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Также ожидается нагон воды в реке Дон до неблагоприятных отметок.
— Спецтехника ежедневно дежурит в местах, граничащих со спусками и подъемами, для оперативного реагирования, — заверил Алексей Логвиненко.
Автомобилистов просят ростовчан оставлять автомобили только в предназначенных для этого местах. Также не стоит парковаться под деревьями и возле строительных объектов. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в службу «112».