GloRilla и Kehlani выпустили композицию Xmas Time

Хип-хоп-звезда GloRilla и R&B-исполнительница Kehlani представили совместный рождественский трек Xmas Time. Обе девушки в этом году номинированы на «Грэмми».
В «Xmas Time» Kehlani отвечает за душевные припевы о семейной магии Рождества, а GloRilla за более дерзкие рэп-куплеты. Песню дополнил клип, в котором артистки исполняют сингл в праздничном антураже возле елей.
Ранее композиция рэперши TGIF стала «Лучшей песней года» по версии журнала Time. В том же топе оказалась «After Hours» Kehlani. В 2024-м каждая из девушек также выпустила по альбому.