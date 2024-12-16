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GloRilla и Kehlani выпустили композицию Xmas Time

Хип-хоп-звезда GloRilla и R&B-исполнительница Kehlani представили совместный рождественский трек Xmas Time. Обе девушки в этом году номинированы на «Грэмми».

Источник: Звук

Хип-хоп-звезда GloRilla и R&B-исполнительница Kehlani представили совместный рождественский трек Xmas Time. Обе девушки в этом году номинированы на «Грэмми».

В «Xmas Time» Kehlani отвечает за душевные припевы о семейной магии Рождества, а GloRilla за более дерзкие рэп-куплеты. Песню дополнил клип, в котором артистки исполняют сингл в праздничном антураже возле елей.

Ранее композиция рэперши TGIF стала «Лучшей песней года» по версии журнала Time. В том же топе оказалась «After Hours» Kehlani. В 2024-м каждая из девушек также выпустила по альбому.