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Сугробы и ледяная графика. Посмотрите, что сотворила с Петербургом метель

Циклон за циклоном приходят в Петербург и укутывают его снегом, да так, словно отыгрываются за позднее начало зимы. Корреспондент Фонтанки прогулялся по заметенному городу.

Сейчас в Олбани: +3° 3 м/с 87% 764 мм рт. ст. -1°
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Метель словно окутала Петербург белой дымкой. Гранитные набережные обросли снежными шапками, а реки, еще недавно едва тронутые снежурой, побелели. Пока дорожники пытаются сгрести снег в самосвалы, а коммунальщики — сбить сосульки с крыш, горожане пробираются по заметенным улицам под снегом и ветром. Ну, а кто-то рад наконец предаться зимним развлечениям.

А на водной глади Финского залива сегодняшняя метель устроила настоящий арт-перформанс. Вместо волн, которые наблюдали на заливе еще в пятницу, теперь белое полотно с графичным узором.

В конце минувшей недели в Петербург нагрянул циклон «Яра», от которого ждали снежных выходных. И воскресенье отметилось снежным рекордом этой зимы. Сегодня ему на смену пришел «Зива» и замел город с самого утра. На дорогах весь день не рассасываются аномальные пробки. Но вместе со снегом от нынешнего гостя ждут также гололед и ледяные дожди.