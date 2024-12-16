Сугробы и ледяная графика. Посмотрите, что сотворила с Петербургом метель

Метель словно окутала Петербург белой дымкой. Гранитные набережные обросли снежными шапками, а реки, еще недавно едва тронутые снежурой, побелели. Пока дорожники пытаются сгрести снег в самосвалы, а коммунальщики — сбить сосульки с крыш, горожане пробираются по заметенным улицам под снегом и ветром. Ну, а кто-то рад наконец предаться зимним развлечениям.
А на водной глади Финского залива сегодняшняя метель устроила настоящий арт-перформанс. Вместо волн, которые наблюдали на заливе еще в пятницу, теперь белое полотно с графичным узором.
В конце минувшей недели в Петербург нагрянул циклон «Яра», от которого ждали снежных выходных. И воскресенье отметилось снежным рекордом этой зимы. Сегодня ему на смену пришел «Зива» и замел город с самого утра. На дорогах весь день не рассасываются аномальные пробки. Но вместе со снегом от нынешнего гостя ждут также гололед и ледяные дожди.