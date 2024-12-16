Сугробы и ледяная графика. Посмотрите, что сотворила с Петербургом метель

В конце минувшей недели в Петербург нагрянул циклон «Яра», от которого ждали снежных выходных. И воскресенье отметилось снежным рекордом этой зимы. Сегодня ему на смену пришел «Зива» и замел город с самого утра. На дорогах весь день не рассасываются аномальные пробки. Но вместе со снегом от нынешнего гостя ждут также гололед и ледяные дожди.