«Белджи» показало, как будет выглядеть первый белорусский электромобиль EX50

Предприятие «Белджи» хочет поставить производство первого белорусского электромобиля EX50 на поток. Об этом говорилось в программе «Неделя» на телеканале СТВ.
EX50 — первый электромобиль в исполнении белорусского бренда «Белджи», разработанный совместно с Национальной академией наук. Часть из пяти опытных образцов уже готова. В планах — серийный выпуск, но перед этим электрокарам необходимо пройти технические испытания и коммерческие оценки.
На смену импортным комплектующим постепенно приходят отечественные разработки, в числе которых аккумуляторы, фары, силовая электроника, патрубки.
По словам гендиректора «Белджи» Геннадия Свидерского, отрадно, что уже в изготовлении этих автомобилей принимают участие и отечественные предприятия, а это новополоцкий завод «Измеритель» (инвертор), «Первая аккумуляторная компания» (батареи), «Могилевлифтмаш» (электродвигатель). Начинку белорусские предприятия создают для всей линейки автомобилей «Белджи». Установка на то, чтоы в процессе импортозамещения не пострадало качество, оно должно быть таким же стопроцентным. В то же время стоимость комплектующих должна быть адекватной, по кошельку покупателям.
«Белжди» часть комплектующих приобретает в России. Это стекла, некоторые приборы.
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