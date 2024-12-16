«Белджи» показало, как будет выглядеть первый белорусский электромобиль EX50

По словам гендиректора «Белджи» Геннадия Свидерского, отрадно, что уже в изготовлении этих автомобилей принимают участие и отечественные предприятия, а это новополоцкий завод «Измеритель» (инвертор), «Первая аккумуляторная компания» (батареи), «Могилевлифтмаш» (электродвигатель). Начинку белорусские предприятия создают для всей линейки автомобилей «Белджи». Установка на то, чтоы в процессе импортозамещения не пострадало качество, оно должно быть таким же стопроцентным. В то же время стоимость комплектующих должна быть адекватной, по кошельку покупателям.