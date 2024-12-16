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ГАИ Башкирии из-за снегопада отправила дополнительные экипажи на дороги

Из-за сильного снегопада ГАИ увеличила экипажи на дорогах Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии из-за снегопада отправила дополнительные экипажи на дороги. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

По словам руководителя республиканской ГАИ, в регионе сохраняются сложные погодные условия: мокрый снег, метель, ограничения видимости до 300 и менее метров, а на дорогах образовалась гололедица.

Чтобы помочь водителям, дорожная полиция решила увеличить экипажи ГАИ на автомобильных дорогах федерального и регионального значения.

— Наши сотрудники несут службу именно на тех участках, где есть вероятность возникновения ДТП или ухудшения дорожной ситуации. Сотрудники территориальных подразделений Госавтоинспекции совместно с балансодержателями автодорог принимают все меры для поддержания улично-дорожной сети в безопасном состоянии, — заявил Севастьянов.

Водителей призвали отказаться от дальних поездок на личном транспорте, пока не распогодиться. А тем, кто уже в пути, рекомендуют не выезжать на «встречку» и держать скорость в соответствии с погодными и дорожными условиями.

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