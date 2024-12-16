The Weeknd выпустит винил Hurry Up Tomorrow с оформлением Жан-Мишеля Баския

На обложку лонгплея помещен редкий эскиз артиста, выполненный им в возрасте 17 лет. Рисунок представляет собой силуэт человека, парящего на воздушном шаре над толпой людей, подписанных прямо на картине как «герои рабочего класса». В правом верхнем углу стоит надпись: Upon Leaving the Norm (с англ. «Покидая норму»).