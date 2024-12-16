The Weeknd выпустит винил Hurry Up Tomorrow с оформлением Жан-Мишеля Баския

Поп-артист The Weeknd представит эксклюзивное виниловое издание своего предстоящего альбома Hurry Up Tomorrow. Дизайн пластинки создан в сотрудничестве с наследниками художника-неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския.
XO, Republic Records.
На обложку лонгплея помещен редкий эскиз артиста, выполненный им в возрасте 17 лет. Рисунок представляет собой силуэт человека, парящего на воздушном шаре над толпой людей, подписанных прямо на картине как «герои рабочего класса». В правом верхнем углу стоит надпись: Upon Leaving the Norm (с англ. «Покидая норму»).
Баския известен по картинам «Без названия» (1981), «Трубач» (1984), «Гибкость» (1984) и многим другим. Также художник играл в музыкальной авангардной группе Gray. Жан-Мишеля не стало в 1988-м в возрасте 27 лет.
Hurry Up Tomorrow выйдет 24 января 2025-го. Студийник завершит трилогию The Weeknd, состоящую из релизов After Hours (2020) и Dawn FM (2022).