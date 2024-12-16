«Из-за ураганного ветра без электричества остаются 72 населенных пункта в Гродненской и Брестской областях». Минэнерго рассказало о работе аварийных бригад 16 декабря

Энергетики 16 декабря восстанавливают электроснабжение в пострадавших из-за сильного ветра районах Гомельской и Брестской областей, сообщили в Минэнерго.
Больше всего из-за непогоды пострадали Пинский, Жабинковский, Гродненский и Волковысский районы. Сильный до 21 метров в секунду ветер валил деревья на линии электропередач, обесточивая населенные пункты.
«В восстановительных работах задействовано 68 аварийных бригад и 77 единиц техники», — говорится в сообщении Минэнерго.
По данным на 18.00 16 декабря, работы все еще продолжаются в 72 населенных пунктах.
Мы писали, что глава Администрации президента Крутой заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут (здесь подробнее). А еще Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (подробности расследования большого пожара в Витебске все здесь).