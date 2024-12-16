«Из-за ураганного ветра без электричества остаются 72 населенных пункта в Гродненской и Брестской областях». Минэнерго рассказало о работе аварийных бригад 16 декабря

Мы писали, что глава Администрации президента Крутой заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут (здесь подробнее). А еще Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (подробности расследования большого пожара в Витебске все здесь).