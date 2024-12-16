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«Из-за ураганного ветра без электричества остаются 72 населенных пункта в Гродненской и Брестской областях». Минэнерго рассказало о работе аварийных бригад 16 декабря

Минэнерго сообщил, что упавшие деревья обесточили 72 населенных пункта.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики 16 декабря восстанавливают электроснабжение в пострадавших из-за сильного ветра районах Гомельской и Брестской областей, сообщили в Минэнерго.

Больше всего из-за непогоды пострадали Пинский, Жабинковский, Гродненский и Волковысский районы. Сильный до 21 метров в секунду ветер валил деревья на линии электропередач, обесточивая населенные пункты.

«В восстановительных работах задействовано 68 аварийных бригад и 77 единиц техники», — говорится в сообщении Минэнерго.

По данным на 18.00 16 декабря, работы все еще продолжаются в 72 населенных пунктах.

Мы писали, что глава Администрации президента Крутой заявил, что горевший ТЦ «Беларусь» в Витебске скорее всего снесут (здесь подробнее). А еще Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет (подробности расследования большого пожара в Витебске все здесь).