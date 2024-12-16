Для грузовиков и пассажирского транспорта из-за непогоды перекрыли участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк

Сегодня вечером, 16 декабря, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли еще один участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
С 20:30 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 204 километр.
Ограничения ориентировочно продлятся завтрашнего утра — до 09:00.
Напомним, сегодня власти по тем же причинам ввели ограничения на трассе Р-240. Недавно их продлили до утра — до 08:00 17 декабря.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.