Эксперты: широкое внедрение секвенирования ДНК улучшит диагностику заболеваний

«Пациенты сосредотачиваются по разным клиникам в разных регионах России, они едут в разные центры. Собрать их вместе для того, чтобы провести какое-то серьезное научное исследование просто невозможно. Что мы решили? Чтобы пациенты стекались в одном месте, нам нужно именно в этом месте обеспечить замкнутый цикл, то есть полностью всю диагностику. Тогда большее количество пациентов к нам приедут, и мы сможем собирать биобанк, на базе которого потом заниматься научными исследованиями. Именно такую сложную систему мы постарались выстроить», — сказала Бодунова.