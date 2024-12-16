Раскрыт механизм развития распространенной формы умственной отсталости

Число этих нарушений и их острота нарастали с течением времени, что говорит о наличии целого каскада сбоев в работе множества цепочек генов, которые постепенно появляются при появлении мутаций в гене MeCP2. Эти сбои, как обнаружили ученые, возникали в результате относительно небольших изменений в структуре и форме белковой «упаковки» генома, что указывает на важную роль MeCP2 в поддержании ее целостности.