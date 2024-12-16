«Упали пять наряженных городских елок, из них три в Гродно». МЧС сообщил о последствиях сильного ветра 16 декабря

Натиска ветра до 26 метров в секунду не выдержали пять городских елок с игрушками и гирляндами. 16 декабря три из них упали в Гродно, одна в Заславле, сообщили в МЧС Беларуси.
Зафиксированы также 27 случаев падения деревьев. Больше всего, 17, в Гродненской области, 7 в Брестской, 2 дерева упали в Минске и 1 в Минской области.
Повреждены кровли 11 жилых домов. В деревне Волчки Слонимского района разрушено здание коровника.
По информации Гомельского областного управления МЧС, за последние сутки в результате непогоды на Гомельщине зафиксирован один случай падения елки на площади в Калинковичах. Кровли сорвало на пяти сельхозпостройках в Лельчицком районе, дерево упало на дорогу в Калинковичском районе, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».
«Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — сообщили в МЧС Беларуси.
Кстати, Минэнерго рассказало о работе аварийных бригад 16 декабря. «Из-за ураганного ветра без электричества остаются 72 населенных пункта в Гродненской и Брестской областях» (здесь подробнее).