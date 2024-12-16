В Новочеркасске многодетные семьи пожаловались на выделенные земельные участки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам местных жителей, выделенные участки непригодны для жизни. Земля находится на заболоченной территории и там нет необходимых коммуникаций. Семьи на протяжении десяти лет пытаются добиться их замены.
— У нас есть возможность предоставить сертификаты, которые помогут многодетным семьям в решении жилищного вопроса. Поручил министру строительства Юрию Сильвестрову совместно с администрацией Новочеркасска и прокуратурой разработать программу, которая позволит избежать проволочек и ускорит порядок предоставления сертификатов, — рассказал Юрий Слюсарь.
Многодетные семьи не должны ходить по судам и разбираться во всех этих процессах. Их миссия воспитывать детей и делать это в собственных домах.