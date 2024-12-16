Астрономы усомнились, что кольца Сатурна сформировались в недавнем прошлом

Интерес ученых к этим взаимодействиям связан с тем, что год назад участники научной команды миссии «Кассини» опубликовали данные по числу микрометеоритов и частиц пыли, которые были собраны прибором CDA на борту этого зонда за все время его работы на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год. Число этих частиц оказалось неожиданно высоким, что указало на очень недавнее время формирования необычайно белых колец Сатурна, около 100−400 млн лет назад.