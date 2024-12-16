В Петербурге начали тестировать оплату проезда по биометрии

Для того чтобы оплатить проезд с помощью новой функции, пассажиру нужно встать на выделенную область на полу. Турникет распознает лицо и разрешит пройти. В метро Северной столицы считают, что такая система увеличит пропускную способность и поможет не задерживать пассажиров при входе.
Программа испытывается на фокус-группе из 50 человек. По итогам тестирования будет решаться судьба дальнейшего использования технологии в петербургском метро. Сдать биометрию можно через «Госуслуги». После чего нужно будет только привязать ее к своей банковской карте.
Недавно, «МК в Питере» рассказывал об установке терминалов для нового способа оплаты. Замначальника петербургского метрополитена Вадим Арсеньев рассказал об этом на пресс-конференции «Цифровизация транспортного комплекса Петербурга».