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В Петербурге начали тестировать оплату проезда по биометрии

В Петербурге начали использование оплаты проезда в метро с помощью биометрии. Сейчас эта функция доступна на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Для того чтобы оплатить проезд с помощью новой функции, пассажиру нужно встать на выделенную область на полу. Турникет распознает лицо и разрешит пройти. В метро Северной столицы считают, что такая система увеличит пропускную способность и поможет не задерживать пассажиров при входе.

Программа испытывается на фокус-группе из 50 человек. По итогам тестирования будет решаться судьба дальнейшего использования технологии в петербургском метро. Сдать биометрию можно через «Госуслуги». После чего нужно будет только привязать ее к своей банковской карте.

Недавно, «МК в Питере» рассказывал об установке терминалов для нового способа оплаты. Замначальника петербургского метрополитена Вадим Арсеньев рассказал об этом на пресс-конференции «Цифровизация транспортного комплекса Петербурга».

метро