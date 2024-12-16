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Уже третий: для грузовиков и пассажирского транспорта из-за непогоды перекрыли участок дороги Верхний Сарабиль — Кувандык

Уже на третьей дороге в Башкирии из-за снегопада ввели ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 16 декабря, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли уже третий участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

С 21:00 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта в Зианчуринском районе на участке дороги Верхний Сарабиль — Кувандык с нулевого по 104 километр.

Ограничения ориентировочно продлятся завтрашнего утра — до 10:00.

Напомним, сегодня власти по тем же причинам ввели ограничения на трассе Р-240 и дороге Уфа-Инзер-Белорецк.

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