Уже третий: для грузовиков и пассажирского транспорта из-за непогоды перекрыли участок дороги Верхний Сарабиль — Кувандык

Сегодня вечером, 16 декабря, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли уже третий участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
С 21:00 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта в Зианчуринском районе на участке дороги Верхний Сарабиль — Кувандык с нулевого по 104 километр.
Ограничения ориентировочно продлятся завтрашнего утра — до 10:00.
Напомним, сегодня власти по тем же причинам ввели ограничения на трассе Р-240 и дороге Уфа-Инзер-Белорецк.
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