Ростовчанам могут уменьшить пенсию на 20−70% из-за долгов или низкой зарплаты

Юрист рассказал жителям Ростовской области, из-за чего россиянам могут уменьшить пенсию. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.
По словам специалиста, пенсию могут уменьшить из-за неоплаченных штрафов, налогов, алиментов или кредитов. Также выплаты могут уменьшить если гражданин получал маленькую зарплату. Эксперт подчеркнул, что пенсия может быть уменьшена из-за переезда из регионов с особыми льготами.
-Размер удержаний может варьироваться от 20% до 70% в зависимости от характера долга, — добавил Илья Русяев.
Уголовные дела и административные правонарушения также могут косвенно влиять на пенсию.