Ростовчанам могут уменьшить пенсию на 20−70% из-за долгов или низкой зарплаты

По словам специалиста, пенсию могут уменьшить из-за неоплаченных штрафов, налогов, алиментов или кредитов. Также выплаты могут уменьшить если гражданин получал маленькую зарплату. Эксперт подчеркнул, что пенсия может быть уменьшена из-за переезда из регионов с особыми льготами.