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Ростовчанам могут уменьшить пенсию на 20−70% из-за долгов или низкой зарплаты

Юрист объяснил ростовчанам из-за чего россиянам могут уменьшить пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Юрист рассказал жителям Ростовской области, из-за чего россиянам могут уменьшить пенсию. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

По словам специалиста, пенсию могут уменьшить из-за неоплаченных штрафов, налогов, алиментов или кредитов. Также выплаты могут уменьшить если гражданин получал маленькую зарплату. Эксперт подчеркнул, что пенсия может быть уменьшена из-за переезда из регионов с особыми льготами.

-Размер удержаний может варьироваться от 20% до 70% в зависимости от характера долга, — добавил Илья Русяев.

Уголовные дела и административные правонарушения также могут косвенно влиять на пенсию.