Хореограф Юрий Григорович объяснил, в чем опасность популярности «Щелкунчика»

Кроме того, Григорович обеспокоен физическим здоровьем танцующих в «Щелкунчике» артисток кордебалета. «Их ноги, если хотите, и есть русский балет», — заявил педагог в интервью ТАСС. Он добавил, что балеринам нужно обеспечивать комфортную жизнь после участия в легендарной постановке.