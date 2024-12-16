Хореограф Юрий Григорович объяснил, в чем опасность популярности «Щелкунчика»

Так считает постановщик спектакля на музыку Петра Ильича Чайковского, хореограф Юрий Григорович. Таким свойством, по его мнению, обладает любое «тиражирование».
Кроме того, Григорович обеспокоен физическим здоровьем танцующих в «Щелкунчике» артисток кордебалета. «Их ноги, если хотите, и есть русский балет», — заявил педагог в интервью ТАСС. Он добавил, что балеринам нужно обеспечивать комфортную жизнь после участия в легендарной постановке.
По словам Юрия Николаевича, секрет ажиотажа вокруг балета кроется в силе музыки композитора и сказочного мифа о механической кукле. «Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково — высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость», — охарактеризовал спектакль балетмейстер.
В декабре билеты на первое представление «Щелкунчика» в московском Большом театре разобрали за две минуты. Недавно стало известно, что возращенные зрителями проходки на шоу будут повторно продаваться за сутки до каждого спектакля в этом месяце.