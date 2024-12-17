На Московской отремонтировали коллектор — мэрия Краснодара

В Краснодаре сотрудники «Краснодар Водоканала» отремонтировали участок трубопровода по улице Московской и запустили коллектор. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут вестись круглосуточно, задействовано 12 единиц техники и 16 специалистов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Ремонтная бригада убрала перекачивающую насосную станцию и пустила воду по самотёчному коллектору. Специалисты готовят сеть к полноценной работе, для этого производится очистка трубопровода.
Как уточняют в мэрии, на участке, где произошел порыв, заменили более 13 метров трубопровода диаметром 1000 мм, более 60 метров сети промыли, достав из канализации свыше 4,5 куб. метров различного мусора.
Ранее сообщалось, чтоподрядчики ликвидировали провалы на тротуаре на Московской возле ЖК «Ривьера» и «Газпром Добыча».
Напомним, что с 3 января начнется ремонт аварийного участка коллектора на улице Московской в Краснодаре. Места, где произошли порывы, восстановят, чтобы запустить движение транспорта. Завершить ремонт трубопровода, протяженностью 800 метров, планируют к 1 мая 2025 года.
На поврежденный трубопровод от ул. Солнечной до ул. Садовой через ул. Клиническую потребуется более 450 млн рублей.