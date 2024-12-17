На Московской отремонтировали коллектор — мэрия Краснодара

В Краснодаре сотрудники «Краснодар Водоканала» отремонтировали участок трубопровода по улице Московской и запустили коллектор. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут вестись круглосуточно, задействовано 12 единиц техники и 16 специалистов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.