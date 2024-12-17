В первые дни 2025 года ожидается пик новогоднего звездопада

Уже в первую неделю января землян ждёт мощный метеорный поток Квадрантиды и самое большое Солнце, которое они увидят в новом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Московского планетария.
В ночь с 3 на 4 января ожидается пик новогоднего звездопада Квадрантиды. Его можно наблюдать до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час.
4 января Земля окажется в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году.
Кроме того, 16 января случится противостояние Марса, рассказали в планетарии. В этот день он подойдёт на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей Землю и Солнце, что создаст наилучшие условия для наблюдения Красной планеты.
Астрономы отметили, что Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика метеорных потоков Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. Метеорные потоки Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре 2025 года будет сложно заметить с Земли.