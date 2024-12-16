Предложено создать общекаспийскую систему исследования гибели тюленей

В рамках круглого стола, посвященного сохранению водных ресурсов в странах ЕАЭС, директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева представила одну из научных программ. С февраля 2022 года «Компас» совместно с Дагестанским государственным университетом реализует программу по изучению и сохранению популяции Каспийского тюленя. За это время было проведено 10 исследовательских экспедиций с выходами в российскую часть Каспийского моря — в районы нагула тюленей (острова Малый Жемчужный, Тюлений и Чечен). Одна из них завершилась на прошлой неделе. В 2025 году фонд совместно с учеными планирует расширить программу и вывести ее на международный уровень, а также пригласить к участию коллег из Казахстана, Ирана, Туркменистана и Азербайджана.