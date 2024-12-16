Предложено создать общекаспийскую систему исследования гибели тюленей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Единая для всех прикаспийских стран система научных исследований на Каспийском море могла бы назвать причину гибели тюленей. Об этом заявил в ходе первого заседания научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС генеральный директор расположенного в Казахстане Центрально-Азиатского института экологических исследований Адылхан Товасаров.
«Нужно уже разработать единый механизм реагирования и определения причин массовой гибели тюленей. Мы бы предложили во всех прикаспийских странах создать центры изучения и реабилитации тюленей и единую систему реагирования, исследования при таких нештатных ситуациях. Должна быть единая методическая база, единый механизм отбора проб и единый подход», — сказал Товасаров, отметив, что в этом мог бы помочь экосовет ЕАЭС.
По его словам, несколько лет подряд на берегу Каспия со стороны Казахстана обнаруживают мертвых тюленей. При этом их количество увеличивается. Также обнаруживают мертвых птиц и рыбу. При каждом массовом заморе специалисты отбирают пробы биоматериалов, воды, грунта, проводят лабораторные исследования. Причины гибели пока неизвестны, в числе возможных эколог назвал загрязнение моря сбросами предприятий или сельскохозяйственных химикатов.
«Почему возник вопрос комплексного подхода? Пока мы не создадим единый центр сбора информации и мониторинга Каспийского моря, к сожалению, причины назвать будет сложно», — считает Товасаров.
В рамках круглого стола, посвященного сохранению водных ресурсов в странах ЕАЭС, директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева представила одну из научных программ. С февраля 2022 года «Компас» совместно с Дагестанским государственным университетом реализует программу по изучению и сохранению популяции Каспийского тюленя. За это время было проведено 10 исследовательских экспедиций с выходами в российскую часть Каспийского моря — в районы нагула тюленей (острова Малый Жемчужный, Тюлений и Чечен). Одна из них завершилась на прошлой неделе. В 2025 году фонд совместно с учеными планирует расширить программу и вывести ее на международный уровень, а также пригласить к участию коллег из Казахстана, Ирана, Туркменистана и Азербайджана.
«За два года исследований было зафиксировано практически полное отсутствие животных на острове, что свидетельствует о резком снижении численности популяции данного вида. В качестве приоритетной версии снижения популяции тюленей рассматривается распространение среди млекопитающих птичьего гриппа», — рассказала Ковалева.