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В Стерлитамаке поймали похитительницу плюшевых медведей

Жительница Башкирии в честь свадьбы украла двух плюшевых мишек.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак полицейские задержали похитительницу плюшевых медведей. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

38-летняя женщина с двумя мужчинами купила букет в цветочном магазине, а после этого украла мягкие игрушки и ушла. Инцидент был зафиксирован на видео. Вскоре всех запечатленных на записи нашли и задержали.

Оказалось, у женщины с одним из двух мужчин была свадьба. Бракосочетание они отправились праздновать к приятелю жениха, после чего со знакомым зашли в цветочный магазин за букетом. Невеста прихватила с собой две мягкие игрушки, каждая из которой стоила 1200 рублей. Жених тоже решил забрать одного мишку, но продавец его заметила, и пришлось заплатить.

Похитительница плюшевых медведей во всем созналась. Оказывается, она была ранее судима за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. Игрушки вернули обратно в магазин. Теперь женщине грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

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