В Стерлитамаке поймали похитительницу плюшевых медведей

Оказалось, у женщины с одним из двух мужчин была свадьба. Бракосочетание они отправились праздновать к приятелю жениха, после чего со знакомым зашли в цветочный магазин за букетом. Невеста прихватила с собой две мягкие игрушки, каждая из которой стоила 1200 рублей. Жених тоже решил забрать одного мишку, но продавец его заметила, и пришлось заплатить.