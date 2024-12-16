В Петербурге определили победителей первой городской премии за научные инновации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Лучших авторов инновационных проектов в сфере науки и высшего образования определили в Санкт-Петербурге в рамках новой городской премии, которая в 2024 году вручается впервые. Премия присуждена пяти специалистам и пяти авторским коллективам в девяти технических, естественнонаучных и гуманитарных номинациях, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
«Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга “О присуждении премий правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования в Санкт-Петербурге в 2024 году”. В этом году премия присуждается впервые», — рассказали в пресс-службе.
Победители премии.
Экспертное жюри провело оценку всех наиболее значимых и качественных работ и проектов, созданных в Санкт-Петербурге за последнее время. В области цифровых технологий и искусственного интеллекта была отмечена разработка профессора СПбПУ Петра Великого Владимира Иванова, который создал навигационную систему для хирургии на базе технологий дополненной реальности (AR). По данным предоперационного МРТ или КТ строится голограмма внутреннего строения интересующей зоны пациента с последующей подачей ее на AR-очки. В результате хирург видит не только самого пациента, но и все его анатомические структуры.
Авторскому коллективу ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН и РГПУ им. А. И. Герцена присудили премию в области физики и математики за фундаментальные работы в области развития технологий диэлектрической спектроскопии для изучения нанокристаллов. В сфере технических наук жюри отметило работу по созданию технологий производства высокопрочной судостроительной стали для арктических судов ЦНИИ КМ «Прометей» НИЦ «Курчатовский институт». Также в этой номинации премии удостоился ассистент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антон Вагин за разработку многолучевого акустического профилографа донного грунта для изучения морского дна, подобная измерительная техника ранее отсутствовала в отечественной промышленности.
В области естественных наук награду получила младший научный сотрудник Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Наталья Тян за разработку точных и простых методов диагностики возбудителей герпесвирусной инфекции — бетагерпесвирусов человека 6А/В. Номинация наук о жизни досталась коллективу Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета за работы по персонализированной терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Коллектив Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна отмечен премией в сфере наук о Земле за инновации по обеспечению экологической безопасности в условиях Арктики.
За успешные работы по редактированию генома высокопродуктивных кур награду получила младший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных Татьяна Ларкина. В сфере социальных наук жюри отметило доцента СПбГУ Татьяну Мальцеву за глубокую прикладную работу по реализации государственной молодежной политики с внедрением подходов цифровизации, геймификации и искусственного интеллекта. Коллективу Института лингвистических исследований РАН присудили премию в области гуманитарных наук за новый поисковой ресурс «Новое в русской лексике» для мониторинга и фиксации неологизмов.