В Петербурге определили победителей первой городской премии за научные инновации

Экспертное жюри провело оценку всех наиболее значимых и качественных работ и проектов, созданных в Санкт-Петербурге за последнее время. В области цифровых технологий и искусственного интеллекта была отмечена разработка профессора СПбПУ Петра Великого Владимира Иванова, который создал навигационную систему для хирургии на базе технологий дополненной реальности (AR). По данным предоперационного МРТ или КТ строится голограмма внутреннего строения интересующей зоны пациента с последующей подачей ее на AR-очки. В результате хирург видит не только самого пациента, но и все его анатомические структуры.